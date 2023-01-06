18 yaşa karşı çıkan CHP'den çocuklarla propaganda!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim gezileri adı altında yeni bir çalışmaya girişti. Çalışma kapsamında atölyedeki işçiler, ev hanımları ve çocuklarla fotoğraflar çektirdi.

Kaftancıoğlu'nun çektirdiği fotoğraflarda ilginç detaylar ortaya çıktı. Öncelikle, ev hanımlarıyla çektirdiği fotoğraflarda başörtülü kadınların bir hayli fazla olması dikkatlerden kaçmadı. CHP, geçmişte başörtüsüne karşı adeta savaş açmış, hatta partinin mevcut lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkında skandal sözleri gündeme yansımıştı.

Çocuklarla propaganda

Dikkat çeken bir diğer detay, Kaftancıoğlu'nun çocuklarla verdiği fotoğraf oldu. Fotoğraf karesinde, çocukların eline Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin verildiği görüldü. Seçilme yaşının 18'e indirilmesini belirten anayasaya karşı çıkan CHP'nin başında o gün de Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyordu.

Öte yandan çocuklarla Kılıçdaroğlu propagandası altılı masayı da karıştıracağa benziyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekram İmamoğlu'nun öne çıkarmaya çalışıyor.

Kaftancıoğlu ise, çocuklarla yaptığı propaganda ile partinin ve kendisinin desteklediği adayın Kılıçdaroğluı olduğunu açık açık belirtmiş oldu.

Milat gazetesi