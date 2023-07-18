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İSLAM 18 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-18 05:28:00 -
18 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (18 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَٓا اُو۫تٖيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزٖينَتُهَاۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقٰىؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَࣖ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir.

 Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

 Aklınızı kullanmaz mısınız?"

(Kasas Suresi - 60)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Mekke müşriklerine hitap edilerek onların sahip olduğu dünya nimet ve ziynetlerinin geçici, Allah’ın âhirette vereceği nimetlerin ise daha hayırlı ve kalıcı olduğu ifade edilmekte, ardından da 62. âyette bu iki farklı nimetten faydalanacak olan iki grup mukayese edilmektedir.

Bu mukayesede, dünyevî sıkıntılara göğüs gererek kararlı bir şekilde doğru yolda yürüyüp bu sayede Allah’ın kendilerine vaad ettiği âhiretteki kalıcı ve güzel nimetlere kavuşacak olanların orada mutlu bir hayat yaşayacaklarına; dünyanın geçici zevklerine aldanıp da âhireti unutanların, kendilerine bahşedilen dünyevî nimetleri kaybetme korkusuyla inanç ve yaşayışta haktan sapanların, böylece o nimetleri kötüye kullananların, nihayet nimetleri Allah’tan başka güçlere isnat ettikleri için Allah huzurunda yargılanacak olanların da mutsuz ve bedbaht olacaklarına işaret edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 240

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ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Birinizin elbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir.

 Öyle ise; Allah’tan, kalbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz.”

Kaynak: Müsned, II/359

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