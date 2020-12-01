18. Sarı-Kırmızı Kareler Ödül Töreni yapıldı

İSTANBUL (AA) - 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Türk Telekom Stadı'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, GSYİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve ödül alan basın mensupları katıldı.

Başkan Cengiz, ödül töreni öncesinde 55 başvuru arasından seçilen 12 fotoğraftan oluşturulan sergiyi gezdi.

Törende Anadolu Ajansı (AA), fotoğraf kategorisinde iki ödüle layık görüldü. AA'dan kıdemli foto muhabiri Salih Zeki Fazlıoğlu ve foto muhabir Serhat Çağdaş'a mansiyon ödülü verildi.

Yarışmada Milli Gazete'den Uğur Şenpire birinci olurken Sözcü gazetesinden Hüseyin Çağlar ikinci, Fanatik gazetesinden Murat Akbaş üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ayrıca Hürriyet gazetesinden Adem Kabayel, Galatasaray Kulübü medya ekibinden Ali Kemertaş, Önder Gülen ve Fatma Erdoğan, Depo Photos'tan Mahmut Burak Bürkük, Sabah gazetesinden Mustafa Nacar ile Milli Gazete'den Uğur Şenpire mansiyon ödülü elde etti.

Video dalında ise ilk üç sırayı GS TV'den Erkan Gökçe, Ozan Moroğlu ve Ali Zenler aldı.

Seçilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezen Mustafa Cengiz, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun fotoğrafını yorumlarken Anadolu Ajansının Türk basınına katkılarından ve çıkardığı almanaklardan övgüyle bahsetti.

Törende konuşan başkan Mustafa Cengiz, kürsüye enerjik çıkışıyla ilgili geçen aylarda geçirdiği ameliyatlara göndermede bulunarak, "Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim. Merdivenden dik çıktım. Giderek toparlıyorum. İyi olur. Umarım bizi avlamazlar." dedi.

GSYİAD'ın kendilerine verdiği desteğe değinen Cengiz, "GSYİAD'a, kuruluşundan bu yana bütün başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Üç yıla yaklaşan görev süremizde GSYİAD'ın yönetim kurulunun ve bütün üyelerinin bize verdiği desteğe teşekkür ederim. GSYİAD'ın desteği hiçbir zaman yönetimlere değil tümüyle Galatasaray'a oldu. Sıkıştığımızda olmadık işleri İbrahim Bey'den rica ettik. Sağ olsun, var olsun. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. GSYİAD, Galatasaray için çok değerli bir kurum. Bütün üyeleri bizim için çok değerli." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını belirterek, "Emekçi basın mensubu arkadaşlarım soğukta çalışıyor. Biz genelde daha korumalı ortamda maç izleriz. Kendileri devamlı sahada. Şu anda bile onlar bizi çekerek yoruluyor. Onların verdiği emeğe her zaman teşekkür ederim. Bazen de Yusuf, 'Yumuşak karnınızdan vurup sizden demeç alıyorlar.' diyor. Onları soğukta görünce dayanamam. Bazı şeyleri hissetmek gerek. Emekçi kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi yıllardır izliyoruz. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.









- İbrahim Hatipoğlu: "Yarışmada derece alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum"





GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yapılan 55 başvurudan zorlanarak 12 adet seçtiklerini söyledi.

Yarışmanın 18 yıldır devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"GSYİAD'ın 18 yıldır aralıksız olarak devam ettirdiği 'Sarı Kırmızı Kareler' yarışması, en önemli etkinliklerden biri. Maalesef salgın döneminde hayatın her alanı gibi bu yarışmamız da etkilendi. Geçmiş dönemde çok daha fazla fotoğraf ve katılımcıyla düzenlediğimiz yarışmamıza bu yıl çok güzel 55 fotoğraf arasında 12'sini büyük zorluklarla seçti. Yarışmada derece alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Önümüzdeki yıl tekrar bir arada olarak bu güzel yarışmayı devam ettirmeyi arzu ediyoruz."

Konuşmaların ardından dereceye giren ve mansiyona layık görülen fotoğraflar ile videolara ödülleri verildi.