18 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

18 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (18 Nisan 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٩٧) وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطٖينِۙ
(٩٨) وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(97) Ve de ki: “Rabbim! Şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım.
(98) Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım rabbim!”

(Mü'minûn Suresi, 23/97-98)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

 Bazı müfessirler “şeytanların kışkırtmaları” ifadesini, özellikle insanın kontrolünü kaybetmesine sebep olan “öfke krizi” olarak açıklamışlarsa da (Kurtubî, XII, 155); bu ifade öfke, gayri meşrû cinsel istek, yeme içme vb. ihtiyaçları haram yollardan karşılama gibi her türlü günah işleme eğilimlerini içermektedir.

Hz. Peygamber’in bu tür eğilimlere kapılması düşünülemez. Bu sebeple söz konusu buyruk, onun şahsında bütün ümmetine yöneltilmiş bir emirdir; ayrıca Hz. Peygamber’in de bu tür sözlerle dua etmesi onun hem kulluk, hem de ümmetine örneklik görevidir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 42 


ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)


NÜN SÖZÜ:

