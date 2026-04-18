18 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

(٩٧) وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطٖينِۙ

(٩٨) وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(97) Ve de ki: “Rabbim! Şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım.

(98) Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım rabbim!”



(Mü'minûn Suresi, 23/97-98) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Bazı müfessirler “şeytanların kışkırtmaları” ifadesini, özellikle insanın kontrolünü kaybetmesine sebep olan “öfke krizi” olarak açıklamışlarsa da (Kurtubî, XII, 155); bu ifade öfke, gayri meşrû cinsel istek, yeme içme vb. ihtiyaçları haram yollardan karşılama gibi her türlü günah işleme eğilimlerini içermektedir.



Hz. Peygamber’in bu tür eğilimlere kapılması düşünülemez. Bu sebeple söz konusu buyruk, onun şahsında bütün ümmetine yöneltilmiş bir emirdir; ayrıca Hz. Peygamber’in de bu tür sözlerle dua etmesi onun hem kulluk, hem de ümmetine örneklik görevidir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 42



