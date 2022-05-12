Mayıs ayıla birlikte pek çok kişi Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle hangi günlerin resmi tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, 18-19-20 Mayıs okullar tatil mi?

18 Mayıs yarın gün tatil mi? 19 Mayıs okullar tatil mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs öncesinde ise yarım günlük bir tatil bulunmuyor. 18 Mayıs Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşları açık olacak. Yalnızca Cumhuriyet Bayramı için bir buçuk günlük bir resmi tatil söz konusudur. Bu sebeple her yıl 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatildir.

Öte yandan pek çok kişi 19 Mayıs’ın Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle 20 Mayıs Cuma gününün de tatil ilan edilme durumunun söz konusu olup olmadığını araştırıyor. 20 Mayıs resmi tatil değildir. Yetkililerden iki günlük izin gibi bir açıklama ise gelmedi.

2022 resmi tatilleri:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı