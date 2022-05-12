18 Mayıs yarın gün tatil mi? 19 Mayıs okullar tatil mi?
20 Mayıs Cuma okullar var mı resmi tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarının kaç gün tatil olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 18 Mayıs’ta okullar yarım gün mü? 20 Mayıs Cuma okullar tatil edilir mi?
Mayıs ayıla birlikte pek çok kişi Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle hangi günlerin resmi tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, 18-19-20 Mayıs okullar tatil mi?
18 Mayıs yarın gün tatil mi? 19 Mayıs okullar tatil mi?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs öncesinde ise yarım günlük bir tatil bulunmuyor. 18 Mayıs Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşları açık olacak. Yalnızca Cumhuriyet Bayramı için bir buçuk günlük bir resmi tatil söz konusudur. Bu sebeple her yıl 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatildir.
Öte yandan pek çok kişi 19 Mayıs’ın Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle 20 Mayıs Cuma gününün de tatil ilan edilme durumunun söz konusu olup olmadığını araştırıyor. 20 Mayıs resmi tatil değildir. Yetkililerden iki günlük izin gibi bir açıklama ise gelmedi.
2022 resmi tatilleri:
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı