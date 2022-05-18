Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, havalar soğuyacak mı?

18 Mayıs hava durumu | Bugün hava nasıl yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah Trakya kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORDU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu