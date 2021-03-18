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Gündem 18 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Gündem

18 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:46:00 -
18 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 777’e yükseldi.

Toplamda 35 milyon 787 bin 480 test yapıldı. Bugün yapılan 184 bin 452 testten, 20 bin 49 yeni vaka sayısı, 902 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 950 bin 603 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 770 bin 638’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 503 olduğu açıklandı.

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