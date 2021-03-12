18 Mart Çanakkale Zaferi kumara malzeme yapılamaz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, “Tarihimizin dönüm noktalarından olan ve vatan uğruna yüz binlerce şehit verdiğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, piyango biletlerine çekiliş malzemesi yapılması, en başta şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir” dedi.

Zaferin ruhu zedeliyor!

Sakartepe, şöyle devam etti: “Milletimizin ruh köküne nakşolmuş îmân ve vatanseverlik duygusunun en önemli göstergelerinden sadece bir örneği olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde adında ‘milli’ ifadesi bulunan piyango biletlerinin, bu tarihi zafere atıf yapılarak satılacak olması her şeyden önce aziz şehitlerimizin ruhuna ve milletimize büyük saygısızlıktır.

‘Milli’ ifadesi kaldırılmalı

7’den 70’e yüz binlerce şehit verdiğimiz zaferin anısını kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Anlam ve önemine binaen zaferin ruhunu zedeleyebilecek bu yanlışlıktan derhal dönülmesi için yetkililere gerekeni yapma çağrısında bulunuyoruz. Şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki hükümetimiz, başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere milli hassasiyete kulak vermeli ve kumar olduğu açık olan piyango ve şans oyunlarından ‘milli’ ifadesinin kaldırılması için de gerekeni yapmalıdır.”