18 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٣) وَالَّذٖينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَۙ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(3) (Mü'minler) Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar.



(Mü'minun Suresi, 23/3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Meâlinde “anlamsız ve yararsız” diye çevirdiğimiz lağiv kelimesi sözlükte “boş ve mânasız söz ve davranış” anlamına gelir. Taberî’nin belirttiği gibi (XVII, 3) kelime burada Allah’ın kullarında görmek istemediği her türlü boş ve yanlış (bâtıl) tutum ve davranışları ifade etmektedir.



Hasan-ı Basrî’nin bu kelimeyi bütün günahları içeren bir kavram olarak daha geniş bir muhtevada açıkladığı bildirilmektedir (Kurtubî, XII, 112).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 10





HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Yâ Resûlâllah, mü'minlerin hangisi daha akıllı, daha şuurludur?" (diye sorulunca, şöyle cevap verdi):

"Ölümü en çok hatırlayanı ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananı. İşte onlar en akıllı, en şuurlu olanlarıdırlar."



Kaynak: İbn-i Mâce, Zühd, 31

GÜNÜN SÖZÜ:



"Çilesi çekilmeyen şeyin aşkı olmaz. Aşk olmayınca, çile olmaz." (Necip Fazıl Kısakürek)





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