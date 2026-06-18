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İSLAM 18 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

18 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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18 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (18 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣) وَالَّذٖينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(3) (Mü'minler) Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar.

(Mü'minun Suresi, 23/3)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Meâlinde “anlamsız ve yararsız” diye çevirdiğimiz lağiv kelimesi sözlükte “boş ve mânasız söz ve davranış” anlamına gelir. Taberî’nin belirttiği gibi (XVII, 3) kelime burada Allah’ın kullarında görmek istemediği her türlü boş ve yanlış (bâtıl) tutum ve davranışları ifade etmektedir.

Hasan-ı Basrî’nin bu kelimeyi bütün günahları içeren bir kavram olarak daha geniş bir muhtevada açıkladığı bildirilmektedir (Kurtubî, XII, 112).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 10

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Yâ Resûlâllah, mü'minlerin hangisi daha akıllı, daha şuurludur?" (diye sorulunca, şöyle cevap verdi):

"Ölümü en çok hatırlayanı ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananı. İşte onlar en akıllı, en şuurlu olanlarıdırlar."

Kaynak: İbn-i Mâce, Zühd, 31

GÜNÜN SÖZÜ:


"Çilesi çekilmeyen şeyin aşkı olmaz. Aşk olmayınca, çile olmaz."  (Necip Fazıl Kısakürek)

GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

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