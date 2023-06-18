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İSLAM 18 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-18 05:09:00 -
18 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sâlih, 'Ey kavmim!” dedi, İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz?

 Size merhamet edilmesi için Allah’tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı?'"

(Neml Suresi, 46)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 




ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Her şeyi unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, aklı ve bedeni bozan hastalık, saçma sapan söyleten ihtiyarlık, ansızın gelen ölüm, korkulan gaiplerin en fenası olan deccal belâsı, daha büyük ve acı olan kıyamet...

İşte bu 7 şey gelmeden hayırlı ve iyi işler yapmakta acele ediniz!"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Tirmizi, Zühd, 3

 

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