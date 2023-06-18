18 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sâlih, 'Ey kavmim!” dedi, İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz?



Size merhamet edilmesi için Allah’tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı?'"

(Neml Suresi, 46) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)









ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Her şeyi unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, aklı ve bedeni bozan hastalık, saçma sapan söyleten ihtiyarlık, ansızın gelen ölüm, korkulan gaiplerin en fenası olan deccal belâsı, daha büyük ve acı olan kıyamet...



İşte bu 7 şey gelmeden hayırlı ve iyi işler yapmakta acele ediniz!"



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Kaynak: Tirmizi, Zühd, 3







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