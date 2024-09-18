18 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı', 'Günün Şiiri', 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (18 Eylül 2024) sunuyoruz...
(٤) هُوَ الَّذٖي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فٖي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا يَعْرُجُ فٖيهَاؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(4) Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur.
Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.
Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir.
Allah yaptıklarınızı görmektedir.
(Hâdid Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yaratması ve arşa istivâ etmesi hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/54; “gökten inen ve ona yükselen” ifadesi için bk. Sebe’ 34/2; Allah’ın geceyi gündüze, gündüzü geceye katması hakkında bk. Âl-i İmrân 3/27).
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Sırat köprüsü nedir yâ Resûlallah?” diye soruldu. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid"de bulunan sa"dân denilen dikene benzer dikenler vardır.
Müminler (sırattan) kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgâr, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins yürük at ve deve gibi hızla geçecekler.
Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salınıvermiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış…”
Kaynak: M454 Müslim, Îmân, 302
YOLA ÇIKMAK ÜZEREYİM
Geldim, gördüm bu dünyayı;
Yola çıkmak üzereyim.
Özledim esas sılayı;
Yola çıkmak üzereyim.
Ektim, biçtim, ettim harman
Rızkımı verdi Yaradan
Ne zaman gelirse ferman
Yola çıkmak üzereyim.
Hakkıma ettim kanaat
Hâlimce eyledim taat
Gün bugün, saat bu saat
Yola çıkmak üzereyim.
Dünya ahretin tarlası
Dolmalı azık torbası
Yoktur yolculuk molası
Yola çıkmak üzereyim.
Bu yol öteye uzanır
Azığı alan kazanır
Atım kapıma dayanır
Yola çıkmak üzereyim.
Burası imtihan evi
Yaptım mı acep ödevi?
Şefaat eylesin Nebi
Yola çıkmak üzereyim.
Gönderdiğin orda hazır
Hakk orada versin huzur
Kimse gösteremez özür
Yola çıkmak üzereyim.
Hiçbir tadını almadım
Çirkine nazar kılmadım
Usul usul, adım adım
Yola çıkmak üzereyim.
Dünya kimseye kalmadı
Kimin gül benzi solmadı?
Kim buradan ayrılmadı!
Yola çıkmak üzereyim.
Ya gündüzün, yahut gece
Bir gün çözülür bilmece
Ya Hakk deyip hece hece
Yola çıkmak üzereyim.
Terkedip evim, ocağım,
Yeni yurda varacağım.
Bomboş ellerim, kucağım
Yola çıkmak üzereyim.
Kesilir ekmeğim, aşım
İmânım olsun yoldaşım
Boz toprağa düşer başım
Yola çıkmak üzereyim.
İnip, kalkmaz olur sine
Veda edip cümlesine
Ötelerin, ötesine;
Yola çıkmak üzereyim.
Beyaz libasa bürünüp,
Güzel kokular sürünüp,
Konforlu sandığa sünüp,
Yola çıkmak üzereyim.
Durur kalbim, gözüm uyur
Dostlar gelir naaşımı yur
Hoca gidişi duyurur;
Yola çıkmak üzereyim.
Mehmet Postallı / 2022
Yahyalı - Kayseri
KISSADAN HİSSE:
Sâdi Şirâzi Hazretlerine sormuşlar;
“Her zaman mutlu olabilmenizdeki hikmet nedir?”
Buyurmuş ki;
“Kalıcı olmayan şeye, gönül bağlamam.
Yarın bir sırdır, onun için endişelenmem.
Dün bir hatıradır, hasretini çekmem.
Bugün ise bir hediyedir, kıymetini bilirim…”