18 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





(٤) هُوَ الَّذٖي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فٖي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا يَعْرُجُ فٖيهَاؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(4) Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur.



Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.



Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir.



Allah yaptıklarınızı görmektedir.

(Hâdid Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yaratması ve arşa istivâ etmesi hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/54; “gökten inen ve ona yükselen” ifadesi için bk. Sebe’ 34/2; Allah’ın geceyi gündüze, gündüzü geceye katması hakkında bk. Âl-i İmrân 3/27).



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Sırat köprüsü nedir yâ Resûlallah?” diye soruldu. Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:



“Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid"de bulunan sa"dân denilen dikene benzer dikenler vardır.



Müminler (sırattan) kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgâr, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins yürük at ve deve gibi hızla geçecekler.



Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salınıvermiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış…”

Kaynak: M454 Müslim, Îmân, 302



(Temsili resimdir.)





GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:









GÜNÜN ŞİİRİ:



YOLA ÇIKMAK ÜZEREYİM

Geldim, gördüm bu dünyayı;

Yola çıkmak üzereyim.

Özledim esas sılayı;

Yola çıkmak üzereyim.

Ektim, biçtim, ettim harman

Rızkımı verdi Yaradan

Ne zaman gelirse ferman

Yola çıkmak üzereyim.

Hakkıma ettim kanaat

Hâlimce eyledim taat

Gün bugün, saat bu saat

Yola çıkmak üzereyim.

Dünya ahretin tarlası

Dolmalı azık torbası

Yoktur yolculuk molası

Yola çıkmak üzereyim.

Bu yol öteye uzanır

Azığı alan kazanır

Atım kapıma dayanır

Yola çıkmak üzereyim.

Burası imtihan evi

Yaptım mı acep ödevi?

Şefaat eylesin Nebi

Yola çıkmak üzereyim.

Gönderdiğin orda hazır

Hakk orada versin huzur

Kimse gösteremez özür

Yola çıkmak üzereyim.

Hiçbir tadını almadım

Çirkine nazar kılmadım

Usul usul, adım adım

Yola çıkmak üzereyim.

Dünya kimseye kalmadı

Kimin gül benzi solmadı?

Kim buradan ayrılmadı!

Yola çıkmak üzereyim.

Ya gündüzün, yahut gece

Bir gün çözülür bilmece

Ya Hakk deyip hece hece

Yola çıkmak üzereyim.

Terkedip evim, ocağım,

Yeni yurda varacağım.

Bomboş ellerim, kucağım

Yola çıkmak üzereyim.

Kesilir ekmeğim, aşım

İmânım olsun yoldaşım

Boz toprağa düşer başım

Yola çıkmak üzereyim.

İnip, kalkmaz olur sine

Veda edip cümlesine

Ötelerin, ötesine;

Yola çıkmak üzereyim.

Beyaz libasa bürünüp,

Güzel kokular sürünüp,

Konforlu sandığa sünüp,

Yola çıkmak üzereyim.

Durur kalbim, gözüm uyur

Dostlar gelir naaşımı yur

Hoca gidişi duyurur;

Yola çıkmak üzereyim.

Mehmet Postallı / 2022

Yahyalı - Kayseri



KISSADAN HİSSE:



Sâdi Şirâzi Hazretlerine sormuşlar;

“Her zaman mutlu olabilmenizdeki hikmet nedir?”

Buyurmuş ki;

“Kalıcı olmayan şeye, gönül bağlamam.

Yarın bir sırdır, onun için endişelenmem.

Dün bir hatıradır, hasretini çekmem.

Bugün ise bir hediyedir, kıymetini bilirim…”