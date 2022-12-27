18 çocuk Hindistan menşeli ilaçlar nedeniyle öldü!
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Hint Marion Biotech firmasına ait bir ilacın 18 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi.
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Hint Marion Biotech firmasına ait bir ilacın 18 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi.
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Hindistan menşeli Doc-1 Max şurubunun kullanılması sonucunda akut solunum yolu hastalığına yakalanan 21 çocuktan 18'inin öldüğü belirtildi.
Açıklamada, ilacın tablet ve şurup halinin tüm eczanelerde satışının yasaklandığı, ölümlere ilişkin elde edilen belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiği kaydedildi.
Açıklamada, laboratuvar testleri sonucunda ilacın bileşiminde zehirli bir madde olan etilen glikol tespit edildiği kaydedildi.
Gambiya ve Endonezya'da da 5 yaş altı 200'den fazla çocuk, etilen glikol içerdiği tespit edilen Hindistan menşeli ilaçları aldıktan sonra hayatını kaybetmişti. (İLKHA)