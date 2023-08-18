18 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (18 Ağustos 2023) sunuyoruz...
وَالَّذٖينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْࣕ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُࣕ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler.
Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?
Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."
(Âl-i İmrân Suresi - 135) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“İlmin azalması, cehaletin meydan alıp yayılması, zinanın meydana çıkıp şayi’ olması, elli kadının yalnızca bir bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kıyamet alâmetlerindendir.”
Kaynak: Buharî, Kitabu’l-İlm, 23
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