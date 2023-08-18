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İSLAM 18 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-18 06:03:00 -
18 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (18 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَالَّذٖينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْࣕ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُࣕ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler.

Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?

Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."

(Âl-i İmrân Suresi - 135)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 “İlmin azalması, cehaletin meydan alıp yayılması, zinanın meydana çıkıp şayi’ olması, elli kadının yalnızca bir bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kıyamet alâmetlerindendir.”

Kaynak: Buharî, Kitabu’l-İlm, 23


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