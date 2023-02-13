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Yaşam 175 saatlik hayat mücadelesi! Günler geçiyor umutlar tükenmiyor
Yaşam

175 saatlik hayat mücadelesi! Günler geçiyor umutlar tükenmiyor

Hatay'da 175. saatinde Naide Umay, enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:15:00 -
175 saatlik hayat mücadelesi! Günler geçiyor umutlar tükenmiyor

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi. Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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