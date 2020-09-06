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Aktüel 175 DEAŞ zanlısı yakalandı! DEAŞ’a Ağustos’ta ağır darbe vuruldu
Aktüel

175 DEAŞ zanlısı yakalandı! DEAŞ’a Ağustos’ta ağır darbe vuruldu

Kahraman güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ'a geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla büyük darbe vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:41:00 -
175 DEAŞ zanlısı yakalandı! DEAŞ’a Ağustos’ta ağır darbe vuruldu

Güvenlik güçleri, başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 175 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı, bazıları sınır dışı edildi. İstanbul’da AK-47 tüfeğiyle birlikte terör keşfi yapan Hüseyin Sağır ile DEAŞ’ın üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj alarak sansasyonel eylemler planlayan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı. Sağır ile Özden tutuklandı. Ağustos ayında Bursa'da 5, Afyonkarahisar'da 7, Bolu'da 5 Samsun'da 8 zanlıdan kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Denizli, Gaziantep ve Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözal

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