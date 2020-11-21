172 ülkede 320 bin Coni var

ABD Başkanı Trump’ın Pentagon’a Afganistan ve Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500’e çekme talimatı vermesi, dikkatleri ABD’nin yurtdışındaki askeri üslerine çevirdi. ABD ordusu stratejik olarak aynı anda iki farklı bölgede iki büyük savaşa girip bu savaşları kazanacak şekilde konumlanıyor ancak son yıllarda Çin’in yükselişi ve Rusya’nın bölgesel askeri çıkışları ABD’nin savunma stratejisinde değişikliğe gitmesine neden oldu. 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesi kapsamında ABD’nin terörle mücadeleden çok Çin ve Rusya’ya karşı güç dengesine öncelik verdiği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Veri Merkezinden edinilen bilgilere göre, geçen ay itibariyle ABD’deki üslere bağlı rezerv ve muvazzaf olmak üzere toplam 2 milyon 719 bin 953 asker bulunuyor.

Diğer taraftan, 7 bin 962’sinin konumları gizli olmak üzere 320 binden fazla Amerikan askeri 172 ülkede ve ABD toprağı olan Hawaii ile Porto Rico’da görev yapıyor. ABD’nin 2011’den itibaren başta Irak ve Afganistan’dan büyük ölçüde çekilmeye başlaması ve Çin’i çevreleme politikasına önem vermesi ile ABD Pasifik bölgesine asker yığdı. Halen Pasifikte 174 bin ABD askeri var.