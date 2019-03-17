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17.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Mart 2019 Pazar 07:51
17.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰٓى اَوْلِيَٓاءَۢ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ

"Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin.

 Onlar birbirlerinin velileridir.

 Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır.

 Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez."

(Maide Suresi, âyet:51)              (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Öyle bir zaman gelecek ki, aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi, kâfirler sizin üzerinize üşüşecekler."

Sahabe: - Ya Rasülallah, o zaman sayımız az mı olacak? derler.

Efendimiz (s.a.v.),- Hayır, çok olacaksınız ama sizin çokluğunuz su üzerindeki saman çöpünün çokluğu gibi olacak, ağırlığınız olmayacak. Bir de vehm hastalığına yakalanacaksınız."

Sahabeler, vehm hastalığı nedir? Diye sorar.

Efendimiz (s.a.v.): "Dünyayı çok seveceksiniz, ahireti unutacaksınız." buyurur.

(Ebu Davud, Melâhim 5, (4297) 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 07:51
  1. 17.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Maide 51
  3. Yahudi ve Hıristiyanlar
  4. dost edinmek
  5. Vehm hastalığı
  6. dünyayı sevmek
  7. ahireti unutmak

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