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17.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Şubat 2019 Pazar 08:37
17.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْۜ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌۜ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌۜ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

"De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının.

 Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah’ın arzı geniştir. 

 Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir."

   (Zümer Suresi, âyet:10)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)   

“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet el-Kûrsî’yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.

 Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında emniyet verir."

 (Beyhaki, Şuabu'l-İman, IV, 56)


 

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 08:37
  1. 17.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. ayet el kürsi
  3. iyilik
  4. yatarken ayetel kürsi okumak

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