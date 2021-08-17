170 gün sonra o ülkede bir kişide koronavirüs çıkınca karantina kararı alındı!

Auckland Bölgesel Halk Sağlığı birimi, temaslıları takip etmek için testi pozitif çıkan kişiyle görüşmelerini sürdürüyor. Vakayla temas edenlerin kendilerini izole etmesi gerekiyor.

Vakanın, ülkede 170 gün sonra görülen ilk vaka olduğu belirtildi. Bu nedenle vakanın görüldüğü Auckland'da bir hafta, ülke genelinde ise 3 günlük bir karantina uygulamasına gidilecek.

Karantina bu gece itibariyle başlayacak ve bu kapsamda tüm Covid-19 aşıları en az 48 saat süreyle askıya alınacak.

Ayrıca okul çağındaki tüm çocuklar karantina süresi boyunca uzaktan öğretime katılacak.

Öte yandan temel hizmetler dışında tüm işyerleri ve işletmeler kapanacak.

Başbakan Jacinda Ardern, konu hakkında yaptığı basın açıklamasında, 6 ay sonra görülen ilk vaka nedeniyle en katı "4'üncü seviye" kuralların gerekli olduğunu söyledi.

Söz konusu vakanın delta varyantı olabileceğine dikkat çeken Ardern, önlem almadıkları takdirde vakaların artabileceğine işaret etti.

Coronavirus'e karşı verdiği mücadeleyle takdir toplayan Yeni Zelanda'da salgının başından bu yana sadece 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 926 vaka tespit edildi.