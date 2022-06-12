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Yerel 17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
Yerel

17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 16:14:00 -
17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Battalgazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 2 ayrı 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' suçlarından toplam 3 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., cezaevine teslim edildi.

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