0553 313 94 23

17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Ahlat’ta yakalandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:07
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Ahlat’ta yakalandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.



Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Ahlat İlçe Emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesince ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan E.Ö. isimli şahıs 22.08.2019 tarihinde yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu düzenlendi
    1. Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel..
    2. Salça yapmanın püf noktaları nelerdir?..
    3. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    4. İtalya'daki hükümet krizi
    5. Salça nasıl yapılır? Domates salçası..
    6. Kocaeli'de toprak kayması
    7. "İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi açıldı
    8. Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu..
    9. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    10. 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs..
    11. Muğla Yatağan’da yangın, ziraat..
    12. Kütahya’da ambulans ile iki otomobil..
    13. Okçuluk: Gençler ve Yıldızlar Dünya..
    14. Pentagon'dan Güney Kore-Japonya..
    15. HDP'li Sezai Temelli: İstanbul..
    16. Taze fasulye konservesi nasıl yapılır?..
    17. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    18. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    19. Bitlis’te tarihi eser kaçakçıları..
    20. BM Genel Sekreteri Guterres:..
    21. UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 -..
    22. Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda..
    23. Bursa’da şüpheli çanta paniği
    24. Silahlı kavgada kendileri de vurulan 2..
    25. Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in..
    26. MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2019?
    27. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere..
    28. Kozan’da otomobil ile motosiklet..
    29. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    30. Brazilya Devlet Başkanı'ndan şok..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal