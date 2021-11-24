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Dünya 17 yaşında suçlu bulunan genç bu sabah idam edildi
Dünya

17 yaşında suçlu bulunan genç bu sabah idam edildi

İran’da 17 yaşındayken kız arkadaşını öldürmekle suçlanan gence verilen idam kararının bu sabah saatlerinde gerçekleştirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:35:00 - 2021-11-24 12:46:26
17 yaşında suçlu bulunan genç bu sabah idam edildi

İran’da 2014 yılında 17 yaşındayken kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Arman Abdulali hakkında idam kararı verilmişti. Önce cinayeti işlediğini itiraf eden daha sonra ise ifadesini geri çeken Abdulali'nin idam kararının bu sabah saatlerinde uygulandığı açıklandı. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, öldürülen genç kızın ailesinin idam hükmünün uygulanmasında ısrarcı olması ve kısas talep etmesi nedeniyle hükmün uygulandığı kaydedildi.

Yerel mahkemece kız arkadaşını öldürmek suçlamasıyla yargılanan Abdulali hakkında 2015'te idam cezası verilmiş, ancak karar Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştu. Daha sonra Şubat 2020'de tekrar yargılanmaya başlanan Abdulali, Eylül 2020'de yeniden idama mahkum edilmişti. 2015 yılında uluslararası insan hakları örgütleri Tahran yönetimini "son derece adaletsiz bir yargılama" olarak nitelendirdikleri ölüm cezasına çarptırılan gencin infazından vazgeçmeye çağırmıştı.

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