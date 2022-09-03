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Spor 17 yaşında büyük gururu yaşayabilir!
Spor

17 yaşında büyük gururu yaşayabilir!

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Milli Takım'ı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milletler Ligi'nde oynanacak Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için Arda Güler'i kadroya dahil edecek. İlk kez milli olma şansını yakalayacak Arda için ortaya atılan bu iddia sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 17:20:00 -
17 yaşında büyük gururu yaşayabilir!

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Milli Takım'ı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milletler Ligi'nde oynanacak Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için Arda Güler'i kadroya dahil edecek. İlk kez milli olma şansını yakalayacak Arda için ortaya atılan bu iddia sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Taraflı tarafsız herkesin hayranlıkla takip ettiği Arda Güler için büyük bir gurur yaşanabilir. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için Arda Güler'i kadroya dahil edebilir...

Stefan Kuntz'un Arda Güler'i özel olarak takip ettiği bilinirken, Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için her seferinde stadyuma geldiği görülmüştü. Stefan Kuntz'un planları arasında yer alan Arda Güler'in kadroya dahil edilmesi artık kesin gibi.

HENÜZ 17 YAŞINDA...

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izlenmeye alınan Arda Güler, milli takım iddialarıyla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

 

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