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Spor 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Spor

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:08:51 -
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
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