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İSLAM 17 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-17 05:33:00 -
17 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (17 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(17) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاؗ

(18)  وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقٰىؕ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(17) "Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz."

(18) "Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir."

(A'lâ Suresi - 16-17)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde kurtuluşun, nefsi ve malı arındırıp âhirete hazırlıklı gitmekte olduğu bildirilmişti. 16. âyette ise insanların genellikle geçici dünya hayatı ve zevklerini âhirete tercih ettikleri hatırlatılmaktadır. Oysa âhiret hayatı daha hayırlı, kalıcı ve sonsuzdur.

Bu durum, –yüce Allah’ın rahmetinin bir tecellisi olarak– inkârcıları bir kere daha uyarmak, müminlere de böylesi yanlışlardan uzak durmaları yolunda telkinde bulunmak üzere 17. âyette vurgulu bir şekilde ifade edilmiştir (ayrıca bk. A‘râf 7/169; Yûsuf 12/109; Duhâ 93/4).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 605
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ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Kabirleri ziyaret size dünyada kanaatkar olmayı telkin eder, âhireti hatırlatır."

Kaynak: İbn-i Mace, Cenâiz 47

 

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