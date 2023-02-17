17 Şubat 1997: Suriyeli âlim Abdulfettâh Ebu Gudde'nin vefatı

Abdulfettah Ebu Gudde, 1917’de Suriye’nin Halep şehrinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Osmanlı’dan kopuş sürecinin gölgesinde tamamlayarak yine Halep’teki Hüsreviye Medresesi’ne gitti. Medresedeki daha ilk günlerinden itibaren zekası, gayretkeşliği ve iyi huyluluğuyla arkadaşları arasında sıyrılmayı başardı. Kısa sürede derse gelemeyen hocaların yerine arkadaşlarına ders anlatırken buldu kendini. 27 yaşında Hüsreviye’den mezun olup da El Ezher’in yolunu tuttuğunda dönemin en önemli alimlerinden Muhammed es-Selkini, genç Ebu Gudde için, “O benim talebemdi ama artık ben onun talebesiyim” diyecekti.





Abdulfettâh Ebu Gudde



1944 yılında girdiği El Ezher’de önce Şeriat Fakültesinde eğitim aldı. Dört yıllık eğitimin sonunda buradan mezun oldu ama okumaktan asla vazgeçmedi. Yine aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesine kaydoldu ve iki yıl boyunca buraya devam etti. Ebu Gudde, Mısır’a geldiği ilk zamanlarda aradığı ortamı bulamayınca geri dönmeyi düşündü aslında ama bir arkadaşının tavsiyesiyle Fatih müderrislerinden Muhammed Zahidü’l Kevseri ile tanışınca hayatı büyük ölçüde değişti.





Muhammed Zahidü’l Kevseri



Kevseri ile tanışıklığını hayatının dönüm noktası saydı ve ondan, “Kevseri’yi tanıyınca ‘derya gibi’nin ne demek olduğunu anladım” diye bahsetti.



Abdulfettah Ebu Gudde ardında onlarca telifli eser, onlarca araştırma ve teşvik edici bir hikaye bıraktı.

Kevseri ile birlikte yine Osmanlı’da yetişen önemli alimlerden Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’den dersler aldı. Mısır’daki altı yıldan sonra Suriye, Irak, Hindistan, Pakistan, Yemen ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde onlarca alimle birlikte tahsiline devam etti. Önemli İslam alimlerinden İsa el-Beyanuni, Muhammed Ragıb et-Tabbalı ve Mustafa ez-Zerka, Yusuf ed-Dicvi, Ahmed Muhammed eş-Şakir, Muhammed el-Hıdır Hüseyn ve Zafer Ahmed Tanevi’den de dersler aldı.





Hasan el-Benna



Mısır’da bulunduğu sürede tanıştığı Hasan el-Benna’dan çok etkilendi ve “ümmet olma” fikrini oluşturmada kendisinden istifade etti. Mısır’dayken de Müslüman Kardeşler saflarında bazı eylemlere katılan Ebu Gudde, 1950’de Suriye’ye döndükten sonra grubun Suriye koluna “genel koordinatör” olarak atandı. Gittiği her yerde ve tanıştığı herkeste, “Halim selim, nüktedan, çalışkan ve vefakar bir alim” izlenimi oluşturan ve belki de ekolünün son temsilcilerinden olan Abdulfettah Ebu Gudde; ardında onlarca telifli eser, onlarca araştırma, teşvik edici bir hikaye ve en mühimi de örnek alınacak bir kişilik bırakarak 17 Şubat 1997’de Riyad’da vefat etti.