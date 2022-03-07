17 milyon liralık kazı vurgununa çifte müfettiş

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Arkeolojik kazı çalışmalarına yolsuzluk bulaştırdıkları iddia edilen fırsatçıların Diyarbakır’da 3 noktada gerçekleştirdiği 16 ay süren çalışmalar için 17 milyon TL harcadıklarına dair gazetemiz Akit’in haberi, Kültür Bakanlığı’nı harekete geçirdi. GAP Eylem Planı-Silvan Projesi kapsamında bulunan, Diyarbakır’ın Kocaköy ve Dicle ilçeleri arasında yapımı tamamlanan Ambar Barajı nedeniyle bölgedeki birçok köy, yerleşim yeri ve arazinin su altında kalacak olması sebebiyle bölgede arkeolojik kazı faaliyeti başlatıldı. Baraj sularının altında kalması muhtemel görülen Kocaköy ilçesi Ambar köyündeki tarihi bir bölge ortaya çıkarılarak baraj sularından kurtarmak için 2018 Ekim ayında arkeolojik çalışma başlatıldı.

Fırsatçı arkeologlar

Ancak Göbeklitepe gibi insanlık tarihi için ezberleri bozan buluşların gerçekleştirildiği ülkemizde arkeolojik kazıların önemi büyük çapta fark edilirken, bu sahada fırsatçı vurguncular da belirmeye başladı. Dağ başındaki arkeolojik kazı çalışmalarında “büro malzemesi”, “dezanfektan alımı”, “kırtasiye malzemesi-toner alımı” gibi tuhaf harcama kalemleri oluşturularak 16 aylık küçük çaplı faaliyet için 17 milyon TL harcandığını ortaya çıkardığımız Diyarbakır Ambar bölgesindeki yolsuzluk iddiasına Kültür Bakanlığı el koydu. Akit’in “16 aylık kazıya 17 milyon gömmüşler” haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu harekete geçerek vurgunu açığa çıkarmak üzere çifte müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. İlk etapta tek müfettişin vazifelendirildiği olayda, haberimizin ardından bir müfettişin daha görev alarak bölgeye gönderildiği kaydedildi. Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt’un görevden uzaklaştırıldığı yolsuzluk skandalının bütün hatlarıyla aydınlatılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması bekleniyor.

300 bin liralık büro harcaması

Ambar Barajı’nın kapsadığı bölgelerin sular altında kalmasını önlemek için 3 bölgede başlatılan küçük çaplı kazı çalışmasının ödenek raporlarına Akit ulaşmıştı. Rapora göre; dağbaşındaki kazı alanında Büro ve İşyeri Mefruşat Alımına 372 bin 312 TL, Temizlik ve Dezanfektan Alımı için 248 bin 234 TL, Kırtasiye Büro Malzemesi ve Toner Alımı için 193 bin 626 TL, Baskı ve Cilt giderine 11 bin 945 TL harcanmış gibi gösterilmişti.

Yemeğe yarım milyon liralık ikram!

Gider tablosunda “yiyecek alımı” için ödenen paranın 522 bin 118 TL gibi korkunç bir rakam kayıtlara geçerken, kazı için akaryakıt alımı harcamasının 458 bin 59 TL olduğu saptanmıştı. “Kazı Alanları Kapatma Gideri” olarak 382 bin 268 TL harcanan kazı için “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hizmet alımı”na 133 bin 653 TL ödendiği belgelenmişti. 2019-2020 yıllarını kapsayan 16 ayda kazı faaliyetleri için devletin kasasından tam 17 milyon 440 bin 368 TL çıkmıştı.