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1,7 milyar lira çay parası ödendi

Çaykur Genel Müdür Vekili Süleyman Pınarbaş, bu yıl toplam 732 bin 535 ton yaş çay alımı yapıldığını açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 15:13
1,7 milyar lira çay parası ödendi

Çay İşletmeleri (Çaykur) Genel Müdür Vekili Süleyman Pınarbaş, bu yıl toplam 732 bin 535 ton yaş çay alımı yapıldığını, bunun karşılığında üreticilere, 68 milyon lira organik ürün farkı dahil toplam 1 milyar 768 milyon lira ödendiğini belirtti.

1,2 milyon ton çay 

Çaykur’un 2015 - 2016 yıllarına ilişkin kesin hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu toplantısında görüşüldü. Toplantıda sunum yapan Pınarbaş, Çaykur olarak uzun dönem yıllık yaş çay alım ortalamalarının 600 - 650 bin ton olduğunu, özel sektörle birlikte ortalama 1 milyon 200 bin tonun üzerinde yaş çay alımı yaptıklarını söyledi.

Bu yıl çay alımlarının 25 Nisan - 9 Ekim arasında yapıldığını anlatan Pınarbaş, “Bu yıl toplam 732 bin 535 ton yaş çay alımı gerçekleşmiş, bunun karşılığında üreticilerimize, 68 milyon lira organik ürün farkı dahil toplam 1 milyar 768 milyon lira ödeme yapılmıştır. Kuru çay üretimimiz yaklaşık 134 bin tondur. Çay satışlarımız 7 Aralık itibarıyla ihracat dahil 91 bin ton olup, satışlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Organik çay tarımı 

Pınarbaş, destekleme primi olarak üreticiye 164 milyon lira ödeme yapıldığını ifade ederek, organik yaş çay için de üreticilere 68 milyon lira ek ödeme yapıldığını dile getirdi. Pınarbaş, 2017 yılı itibarıyla 12 bin üreticiyle 38 bin dekarda organik çay tarımı yapıldığını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:13
  1. Süleyman Pınarbaş
  2. Çay İşletmeleri
  3. Çaykur

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