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Eğitim 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı?
Eğitim

17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eğitim öğretim takviminde tam kapanma süreci ile değişiklik yapıldı. 17 günlük kapanma sürecinin ardından okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:45:00 -
17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken veliler ve öğrenciler, 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı, sorusuna yanıt aramaya başladı. Tam kapanma sürecinin ardından yeniden normalleşme adımlarının sürdürülmesi bekleniyor. Peki okullar ne zaman açılacak?

17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı?

 

Tüm kademelerde 17 Mayıs 2021'e kadar uzaktan eğitimin başlayacağı bildirildi. İkinci dönemin tamamlanmasına haftalar kala yüz yüze eğitim için beklentileri arttıranlar, MEB'in açıklamasına odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirtti.

Okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra durumun netleşeceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili net açıklamaların 17 günlük kısıtlama sonrası gelmesi ön görülüyor.

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