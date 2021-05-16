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Eğitim 17 Mayıs EBA canlı ders saatleri! EBA TV yarın hangi dersler var? EBA canlı ders var mı?
Eğitim

17 Mayıs EBA canlı ders saatleri! EBA TV yarın hangi dersler var? EBA canlı ders var mı?

17 Mayıs itibariyle bitecek olan tam kapanma uygulaması sonrası yeni normalleşme adımlarının neler olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme adımlarına ilişkin genelge yayımlamasından sonrada Milli Eğitim Bakanlığı da açıklama yaparak okullarda eğitimin nasıl olacağı, uzatan eğitime devam edilip edilyeceği yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusu MEB tarafından açıklandı. 17 Mayıs’tan itibaren 1 Haziran’a kadar uzaktan eğitim devam edecek. Uzatan eğitimin devam edecek olmasıyla birlikte EBA canlı ders saatleri de sorgulanıyor. Peki 17 Mayıs EBA canlı ders saatleri! EBA TV yarın hangi dersler var? EBA canlı ders var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:30:00 - 2021-05-16 11:32:10
17 Mayıs EBA canlı ders saatleri! EBA TV yarın hangi dersler var? EBA canlı ders var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Eğitimin uzaktan devam edecek olmasıyla birlikte de EBA canlı ders saatleri ile EBA TV ders programı canlı ders saatleri sorgulanıyor. 

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatleri EBA TV canlı ders saatleri için tıklayın

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