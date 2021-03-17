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Sağlık 17 Mart vaka sayısı açıklandı
Sağlık

17 Mart vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 21:25:00 -
17 Mart vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 023'e yükseldi.

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