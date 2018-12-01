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17. Marakeş Uluslararası Film Festivali

Marakeş kentinde 29 ülkeden 80 filmin gösterileceği festival, 8 Aralık'a kadar devam edecek

01 Aralık 2018 Cumartesi 01:05
17. Marakeş Uluslararası Film Festivali

MARAKEŞ (AA) - Afrika kıtasının en önemli film festivallerinden biri sayılan 17. Marakeş Uluslararası Film Festivali, Fas'ın Marakeş kentinde başladı.

Çok sayıda yerli ve yabancı sinema yıldızının katılacağı, 29 ülkeden 80 filmin gösterileceği festival, yarışmaların yanı sıra sinema alanında birçok seminer ve etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Fas'ın Marakeş kentinde 8 Aralık'a kadar devam edecek festival, Afrika kıtasının en önemli film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Marakeş Uluslararası Film Festivali, Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde 2011 yılından bu yana düzenleniyor.

Festivalde, "En İyi Film", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında ödüller veriliyor.





Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 01:05
  1. Fas
  2. Uluslararası Film Festivali

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