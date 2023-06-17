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İSLAM 17 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-17 05:09:00 -
17 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـٔاً وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz.

 Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz."

(Yâsin Suresi, 54)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه في حدِيثِهِ الطَّويلِ الذِي قَدَّمْناهُ في أَوَّل الْكِتَابِ في بَابِ النِّيَّةِ أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال له : « وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجهَ اللَّه إلاَّ أُجِرْتَ بها حَتَّى ما تَجْعلُ في في امرأَتِكَ » متفقٌ عليه .

Sa`d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh’ın rivayet ettiği, bu kitabın baş tarafındaki ihlâs ve niyet konusunda geçen uzun hadiste Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa`d’e hitâben şöyle buyurmuştu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükâfatını alacaksın.”

Kaynak: Buhârî, Îmân, 41, Cenâiz 36

 

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