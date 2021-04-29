17 gün sürecek 'tam kapanma' dönemi başladı: Yasağa ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek 'tam kapanma' dönemine girdi.

Sokağa çıkma yasağının detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'tam kapanma' kararı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yürürlüğe girdi. Bu kapsamda bu akşam saat 19:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00'a kadar devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı iş yerleri kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bakkal, market ve fırınların çalışma saatleri

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde; bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Zincir marketler ise bakkallardan farklı olarak, Pazar günleri kapalı olacak.

Yeme-içme yerleri sadece paket servisi yapacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği 17 gün boyunca, yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Ramazan ayının son günü 13 Mayıs'a kadar 24 saat çalışabilecek olan yeme-içme yerleri, geri kalan 4 kısıtlama gününde 01:00'a kadar faaliyet gösterecek.

Şehirlerarası seyahat kısıtlması

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 17 gün boyunca, vatandaşların şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir. Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır. Ayrıca, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla şehirlerarası seyahatlara izin verilecek. Cenaze sahipleri, başvurularını e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacabilecek.

Vefa Destek grupları vatandaşların hizmetinde olacak

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlar; 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından temin edecek. Vefa Sosyal Destek grupları, 24 saat esasına göre hizmet verecek.