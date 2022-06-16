17 göçmen boğulmaktan son anda kurtarıldı!

Akdeniz’de bir İspanyol kurtarma gemisi Afrika kökenli 17 göçmeni boğulmaktan sona anda kurtardı.

İspanya’da sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren Mayday Terraneo adlı insani yardım kuruluşu, dün Akdeniz’de 17 Afrikalı göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Bir diğer sivil toplum kuruluşu olan Salvamento Maritimo Humanitario’ya ait Aita Mari adlı kurtarma gemisi ile yapılan operasyonla kurtarılan ve Akdeniz’de yüzerken bulunan 17 Afrikalı göçmenden bazılarının boğulmak üzere oldukları ifade edildi.

17 göçmen denize atlayarak kaçmaya çalıştı

Göçmenlerin 103 kişinin bulunduğu bir tekneyle Akdeniz’de yol aldıkları sırada Libya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önlerinin kesildiği ve Libya’ya iade edilmeye çalışıldığı bildirildi. Denizden kurtarılan 17 göçmenin ise Libya’ya götürülmek istemedikleri için denize atlayıp kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Mayday Terraneo insani yardım kuruluşu, kurtarılan göçmenler arasından deniz suyu yutan 2 kişinin Aita Mari gemisindeki revirde tedavi gördüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.