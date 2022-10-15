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Gündem 17 düzensiz kaçak sınır dışı edildi
Gündem

17 düzensiz kaçak sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 17 düzensiz göçmen Türkiye'den gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 09:46:00 -
17 düzensiz kaçak sınır dışı edildi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve idari gözetim altında bulunan 17 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

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