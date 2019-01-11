17 bin 455 öğrenciye burs veriyoruz

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensupları ile bir araya gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, kurum faaliyetlerine ilişkin olarak detaylı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bursları programı kapsamında 17 bin 455 öğrenciye burs verildiğini ifade eden Eren, “YTB, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi burslarını veren kurum. 1992’de başlayan Türkiye Bursları projesini, kurum olarak biz yürütüyoruz. Şu anda 17 bin 455 öğrencimiz var Türkiye’de. Bugün iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımızla birlikte gazeteci arkadaşlarımızı da davet ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutlamak istedik” dedi.

“Biz, esas itibariyle bir diaspora kurumuyuz” diyen Eren, “Akraba topluluklarla olan ilişkilerimizi geliştiriyoruz. İş gücü kapsamında Avrupa’ya giden vatandaşlarımız bizim öncelikli meselemiz. 2019’da ciddi bir şekilde sahada olacağız. Avrupa’daki Türklerin oluşturduğu diaspora kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan bir hüviyete sahip. Biz kurum olarak kapasite artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Temel sorunlara yönelik adımlar atacağız. Konu ile alakalı bir eylem planı hazırlıyoruz. 2019 Kasım’da büyük bir diaspora toplantısı yapmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.