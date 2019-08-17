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17 baro karşı çıktı! Feyzioğlu Külliye kararını verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti İzmir başta olmak üzere 17 il barosu reddederken Türkiye Barolar Birliği, kabul etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
17 baro karşı çıktı! Feyzioğlu Külliye kararını verdi

2019-2020 adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi. Yargıtay'ın teklifine barolardan cevap gelmeye başladı.

İzmir barosunun yaptığı çağrının ardından 10 baro daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Eylül'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti reddetti. İzmir Barosu'nun çağrısına kulak veren İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Düzce, Kocaeli ve Ankara da daveti kabul etmediklerini açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği, 2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti kabul ettiklerini açıkladı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedili;

"Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Töreni’ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı davet etmesi üzerine konu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda tüm yönleriyle görüşülmüştür.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır.

Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır."

17 barodan ret kararı

Yargıtay'ın davetine İzmir başta olmak üzere İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Düzce, Kocaeli ve Ankara baroları olumsuz cevap verdi.

İzmir Barosu Yargıtay'ın davetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu cevabi yazımızla, siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz." ifadelerini kullanırken, "bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır." dedi.

Ankara Barosu ise Yargıtay'ın davetine şu şekilde cevap verdi; "Adli yıl açılış töreninde bulunmamayı bir tercih değil, kutsal mesleğimizin ettiğimiz yeminle üzerimize yüklediği bir görev olarak görüyoruz."

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
  1. Düzce
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Ordu
  5. Muğla
  6. Kocaeli
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Hatay
  10. Eskişehir
  11. Bursa
  12. Balıkesir
  13. Aydın
  14. Antalya
  15. Adana
  16. Türkiye Barolar Birliği
  17. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  18. Yargıtay
  19. İzmir Barosu
  20. Ankara Barosu
  21. istanbul barosunda
  22. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  23. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit
  24. adli yıl açılışı

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