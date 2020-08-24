17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat tarafından 17.'si düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Geçen yıl 74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu "Yarışma Bölümü" için bu yıl son başvuru tarihi 25 Aralık olarak belirlendi.

Başvuru formları Akbank Sanat’tan ya da "www.akbankkisafilmfestivali.com" ile "www.akbanksanat.com" adreslerinden temin edilebilecek.



17. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek "Ulusal Yarışma" bölümündeki "En İyi Kısa Film" 35 bin lira, "Uluslararası Yarışma" bölümünde "En İyi Uluslararası Film" ise 5 bin ABD dolarıyla ödüllendirilecek.



Festivalde "Dünyadan Kısalar", "Festival Kısaları", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümleri yer alacak.

Yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşilerin de yer alacağı 17. Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart - 1 Nisan 2021'de sinemaseverlerle buluşacak.

