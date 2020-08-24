  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı
Aktüel

17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:56:06 -
17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat tarafından 17.'si düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Geçen yıl 74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu "Yarışma Bölümü" için bu yıl son başvuru tarihi 25 Aralık olarak belirlendi.

Başvuru formları Akbank Sanat’tan ya da "www.akbankkisafilmfestivali.com" ile "www.akbanksanat.com" adreslerinden temin edilebilecek.

17. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek "Ulusal Yarışma" bölümündeki "En İyi Kısa Film" 35 bin lira, "Uluslararası Yarışma" bölümünde "En İyi Uluslararası Film" ise 5 bin ABD dolarıyla ödüllendirilecek.

Festivalde "Dünyadan Kısalar", "Festival Kısaları", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümleri yer alacak.

Yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşilerin de yer alacağı 17. Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart - 1 Nisan 2021'de sinemaseverlerle buluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Medya

İstifa ettiği öne sürülmüştü! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'de Ana Haberleri sunan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Gazeteci Hadi Özışık ise Portakal'ın ye..
'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Gündem

'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!

Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı