17 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

(69) وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجٖٓيءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَٓاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



(70) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَࣖ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



(69) Artık rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez.



(70) Herkese yaptığının karşılığı tastamam ödenir; Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.



(Zümer Suresi - 69-70) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Zemahşerî (III, 357), Râzî (XXVII, 19) gibi müfessirler, “Allah’ın nuru ile aydınlanma” ifadesini “Allah’ın âdil yargılaması” şeklinde yorumlamışlardır. Her iki âyette âhiretteki ilâhî yargılamanın özetlenmesi ve hiç kimseye haksızlık yapılmadan herkese hakkının verileceğine vurgu yapılması bu yorumu destekler görünmektedir. Burada ilâhî adaletin âhirette nasıl işleyeceğine dair özlü bilgi verilmesi yanında, dolaylı olarak yönetim ve yargılamada şeffaflık ve adaleti gözetmenin önemine, âdil yönetim ve yargının ülkeyi topyekün aydınlatan bir ışık kadar değerli olduğuna da işaret edilmiştir.



Özetle yönetim ve yargıda adalet bir ışık gibi herkese ulaşmalı, yargıyla alâkalı bilgi ve belgeler ortaya konmalı, şahitler dinlenmeli, kimsenin kimseye hakkı geçirilmeden herkesle ilgili doğru ve adaletli hüküm verilmeli ve nihayet herkes kendi seçimiyle yapıp ettiğinin karşılığını bulmalıdır. Aksi halde buyruklar ve yasaklar yani kanunlar anlamını ve işlevini yitirir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 634-635



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

"Allah'ım!



Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hatâya düşmekten beni koru!



Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla!



Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et!



Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver!



Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!"



(Müslim, Zikir 71)





