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Ekonomi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: - "Sektör ve toplum olarak güvenli, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:11:09 -
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, “Sektör ve toplum olarak güvenli, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşları bir kez daha rahmetle andıklarını ifade etti.

“Daha büyük acılar yaşamamak için depreme karşı hazırlıklı olmalıyız.” diyen Kalyoncu, kentsel dönüşüm kavramının, kentsel kalkınmanın bir parçası olduğuna değinerek, “Yani bu sürece riskli yapı stokunun yıkılıp yeniden yapılması olarak değil, ekonomik, sosyolojik taraflarını da düşünerek bütüncül bir biçimde bakmak gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Kalyoncu, “Sektör ve toplum olarak güvenli, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. Burada fedakarlık gösterilmesi gerekiyorsa toplumun tüm paydaşları bu fedakarlığı göstermeli.“ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin altyapısını son yıllarda dünya standartlarının üzerine çıkardığını vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

“Herhangi bir afet durumunda, otoyolu, havalimanı, şehir hastanesi gibi imkanlar kriz yönetiminde kullanılacak çok önemli avantajlar. Öte yandan haberleşme altyapısı ve kesintisiz enerji temini de yine ülkemizin güçlü olduğu alanlar. Kamunun desteği ve yeni yasal düzenlemelerin de katkısı ile hiç vakit kaybetmeden dönüşüme odaklanılması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’de bulunan toplam 20 milyon konutun risk alanı içindeki 6,5 milyonunun dönüşmesi gerektiğini, acil öncelikli 1,5 milyon konutun ise 2023’e kadar dönüştürüleceğini açıkladı. 300 bini İstanbul’da bulunan, ülke genelindeki toplam 1.5 milyon konutun acil dönüşümünün gerçekleştirilmesi için atılan her türlü adımın desteklenmesi gerekiyor.”

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