17-18 Eylül hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
17 Eylül Cumartesi günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hava bugün nasıl olacak? Hava sıcaklığı artacak mı?
17 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının artıp artmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak?
17-18 Eylül hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ökten, paylaşımında "Bugün Tüm Türkiye çok sıcak çok. Yaz severler bugünün keyfini kelebekler gibi çıkarmalı. Bir daha bu hava için 1 sene beklemeleri gerekecek. Sonbaharı bekleyenler için ise bugün son işkence" dedi.
Ökten, "Ülkenin tamamında yağış yok. Hava çok sıcak. Cumartesi daha önce belirttiğim gibi en sıcak gün. Yarın "Eylül ayında mıyız?" diyecek herkes. Denize de gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz...Pazar öğlen saat 2'den itibaren hava her saat biraz daha serinleyecek. Bundan sonra havalar hep serin. İstanbul, Ankara, Bursa hep 20 derecenin altında seyredecek. İzmir, Antalya ve Adana da sonbahara giriyor” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri ise şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık