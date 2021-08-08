163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye temmuz ayında 2020’nin aynı ayına göre yüzde 10,2’lik artışla 16 milyar 413 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 7 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 34,9 artarak 121 milyar 358 milyon dolar seviyesine yükseldi. Türkiye iklimlendirme sanayisinin temmuz ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 12,2 artışla 466 milyon 667 bin dolara ulaşırken, 163 farklı ülkede sıcaktan bunalan insanlar Türkiye üretimi iklimlendirme ürünleri ile serinledi. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracat rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gibi yüksek bir artışla 3 milyar 479 milyon dolar seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 484 milyon dolar seviyesinde kaydedilmişti. İklimlendirme sektörü, en fazla ihracatını fiyat bazında Avrupa ülkelerine yaparken, birinciliği 53 milyon dolarla Almanya sırtladı.