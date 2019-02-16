16.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...16 Şubat 2019 Cumartesi 08:18
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْـٔاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوا شَيْـٔاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْۜ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۟
"Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı.
Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz.
Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz.
Yalnız Allah bilir, siz ise bilemezsiniz."
(Bakara Suresi, âyet:216) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah Teâlâ müttakî, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.”
(Müslim, Zühd 11)
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