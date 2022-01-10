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Yerel 160 küçükbaş hayvanı çalarken kıskıvrak yakalandılar!
Yerel

160 küçükbaş hayvanı çalarken kıskıvrak yakalandılar!

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 160 küçükbaş hayvanı çalmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:24:00 -
160 küçükbaş hayvanı çalarken kıskıvrak yakalandılar!

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı İzolu Köyünde ikamet eden V.E., isimli kişiden 160 adet küçükbaş hayvan alan H.N., ile T.E., isimli şahıs, aldıkları hayvanların parasını Besni merkeze gittiklerinde vereceklerini belirtti. Şahıslarla beraber Besni ilçe merkezine giden V.E., burada araçtan indiği esnada şahıslar, hayvanların içerisinde olduğu araçla kaçmaya başladı. V.E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri, şahısları Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesine gittiğini tespit etti. Şahıslar jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahısların parasını ödemeden alıp kaçırdığı 160 küçükbaş hayvan sahibine yeniden teslim edilirken H.N., ile T.E., isimli şahıslar ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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