0553 313 94 23

16 yıldır aranıyordu Antalya’da yakalandı

Türkiye’nin bir çok ilinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 16 yıldır aranan ’altın çocuk’ olarak bilinen şüpheli Antalya’da yakalandı.

10 Eylül 2019 Salı 16:54
16 yıldır aranıyordu Antalya’da yakalandı

Türkiye’nin bir çok ilinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 16 yıldır aranan ’altın çocuk’ olarak bilinen şüpheli Antalya’da yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ’dolandırıcılık’, ’yaralama’ ve ’hırsızlık’ suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin lira para cezası bulunan Gökhan S.’nin(45) Manavgat’ta olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gökhan S.’nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda kimlik ele geçirildi. ’Altın çocuk’ olarak bilinen Gökhan S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar devam ediyor
    1. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    2. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    3. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    4. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    5. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    6. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    7. Bursa’da bu yollar kapalı
    8. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    9. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    10. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    11. Süleyman Turan'ın vefatı
    12. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    13. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    14. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    15. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    16. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    17. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    18. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    19. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    20. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    21. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    22. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    23. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    24. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    25. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    26. Düzenli muayene ile kadın..
    27. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    28. UEFA'nın yaptığı ankette Babel sürprizi!
    29. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi..
    30. Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!