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Yerel 16 yıldır 2 metrelik alanda çalışıyor!
Yerel

16 yıldır 2 metrelik alanda çalışıyor!

Bursa’da bir hastanede asansör görevlisi olarak çalışan Erbay Demir, 16 yıldır her gün 9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiyor. Asansörle tüm gün hastaları taşıyan Demir, asansörden bir an olsun ayrılmıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 14:10:00 -
16 yıldır 2 metrelik alanda çalışıyor!

Bursa’da özel bir hastanede çalışan Erbay Demir, asansör görevlisi olarak her gün asansörle hastaları taşıyor.

Asansörün içinde yaşayan Demir, asansörden bir an olsun ayrılmıyor.

Gelen hastaları asansörle ameliyathanelere ve servis katlarına çıkarırken bu şekilde günde yüzlerce kez asansörle katlar arasında kilometrelerce yolculuk yapıyor.

Hasta taşıdığı için asansörden ayrılmayan Erbay Demir, çayını bile asansörde içiyor.

Bu zamana kadar asansörle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve çok sayıda tanınmış kişiyi taşıdığı oldu. Demir, asansör hücreyi andırsa da, işini severek yaptığını belirtti.

Emekli olana kadar bu işi yapacağını söyleyen Erbay Demir, "Her gün 2 metrekarelik alanda 9 saatim geçiyor.

İşe başladığımda saçlarım simsiyahtı, şimdi bembeyaz. Bu asansörle cumhurbaşkanını, başbakanı, çeşitli sanatçıları çıkarttım.

2 metrekarelik alanda çalışmaktan sıkılıyorum, ama ekmek parası için katlanıyoruz" dedi.

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