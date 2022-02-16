  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü
Yerel

16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü

Hüseyin Can Gökçek, ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı, il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 15:12:00 -
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü

Giresun'un Erikliman köyünde babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Bıçakla boğazını kesip, kaçtı

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.

Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Zanlı havalimanında yakalandı

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay