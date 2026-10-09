16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp: Ailesinden yürek yakan çağrı

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2194 Sokak yakınlarında yaşayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Öğleden sonra kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kayıp ihbarının ardından Elvan'ın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çiftinin 4 çocuğundan biri olan Elvan'dan, evden ayrıldığı günden bu yana haber alınamadı. Elvan'ın telefonuna da ulaşılamazken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

KAÇIRILMIŞ OLABİLİR

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten aile, kızlarının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini ve hayatından endişe duyduklarını dile getirdi.

Kızlarına kavuşmak için herkese seslenen Yücetaş ailesi, "11 gündür kızımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Allah rızası için bize yardım edin. Kızımızı görenlerin, yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istiyoruz. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz " ifadelerini kullandı.