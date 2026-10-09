Fuat Uğur yalancı vekile fena yüklendi: Paylaşımını silmedi, Özür dilemedi. AYIPTIR YAHU

Gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Uğur'un aktardığına göre Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'e ait olduğunu belirttiği bir MKK sicili üzerinden dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Özlale, söz konusu hesap üzerinden 470 milyon TL yatırıldığını ve fon krizinden önce 830 milyon TL çekildiğini ileri sürdü.

Fuat Uğur ise yapılan araştırmada iddiaya konu kişinin Bakan Göktaş'ın babası olmadığının ortaya çıktığını ifade etti.

FUAT UĞUR: SADECE İSİM BENZERLİĞİ!

Uğur'un aktardığı bilgilere göre fon hesabıyla ilişkilendirilen Hasan Özdemir, Bartın doğumlu başka bir kişi.

Bakan Göktaş'ın babasının ise Konya doğumlu olduğunu belirten Uğur, iki kişi arasında yalnızca isim benzerliği bulunduğunu kaydetti.

Kişisel verilerin korunması nedeniyle söz konusu kişinin diğer bilgilerini paylaşmadığını belirten Uğur, iddianın yeterince araştırılmadan kamuoyuna servis edildiğini ifade etti.

“ARAŞTIRDINIZ MI? HAYIR. DELİLLENDİRİYOR MUSUNUZ? HAYIR”

Uğur, iddiayı gündeme getiren ve yayılmasına destek veren isimlere şu sözlerle tepki gösterdi:

“Araştırdınız mı? Hayır. Delillendiriyor musunuz? Hayır. Ama ben çamurumu atayım izi kalsın anlayışındalar.”

Muhalif gazeteci Murat Ağırel'in de söz konusu iddiaya destek verdiğini belirten Uğur, daha önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında gündeme getirilen iddiaları da hatırlatarak medyada doğrulanmamış bilgilerin dolaşıma sokulmasını eleştirdi.

İŞİN EN ÇARPICI TARAFI: ÖZLALE DE İSİM BENZERLİĞİNİN MAĞDURU OLMUŞTU

Uğur'un paylaşımında dikkat çektiği en çarpıcı ayrıntılardan biri ise Ümit Özlale'nin kısa süre önce yaşadığı benzer bir olay oldu.

Özlale'nin geçtiğimiz hafta isim benzerliği nedeniyle fon yolsuzluğuna karışmakla itham edildiğini hatırlatan Uğur, şunları kaydetti:

“Ne tuhaf. İnsanlar kendisine yapılanı başkalarına yapmaz diye bilirim ama demek ki herkesin ırası başka.”

“PAYLAŞIMINI SİLMEDİ, ÖZÜR DİLEMEDİ”

Uğur, Özlale'nin söz konusu paylaşımı kaldırmadığını ve özür dilemediğini de belirterek bunun kötü niyet göstergesi olduğunu savundu.

“Hâlâ bu paylaşımını silmemiş, özür dilememiş olması ise kötü niyetli olduklarını, kirli bir savaş yürüttüklerini ortaya koyuyor. Ayıptır gerçekten yahu” ifadelerini kullanan Uğur, fon soruşturmasının siyasi hesaplaşma amacıyla doğrulanmamış iddialara malzeme edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Uğur'un açıklamasına göre, 470 milyon TL yatırıp 830 milyon TL çektiği ileri sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının aynı kişi olduğuna ilişkin iddia isim benzerliğinden kaynaklanıyor. Bu husus Uğur'un aktarımı olup, ilgili kayıtların yetkili kurumlarca yapılacak resmî doğrulaması belirleyici olacak.